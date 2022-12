Qatar 2022, Cristiano Ronaldo minaccia di lasciare il Portogallo? La Federazione smentisce

Il Portogallo ha smentito le voci delle ultime ore sulla volontà di Cristiano Ronaldo di lasciare Qatar 2022

Il Portogallo, tramite una nota ufficiale, ha smentito le voci che volevano Cristiano Ronaldo in procinto di lasciare Qatar 2022:

«La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, ha minacciato di lasciare la nazionale durante lo stage in Qatar. Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno un track record unico al servizio della Nazionale e del Paese che deve essere rispettato e che attesta l’indiscutibile grado di impegno nei confronti della Nazionale. In effetti, il livello di consegna del giocatore internazionale più cronometrato da parte del Portogallo è stato dimostrato ancora una volta – se necessario – nella vittoria contro la Svizzera nel turno dei 16 della Coppa del Mondo 2022. La Nazionale – giocatori, allenatori e struttura FPF – è, fin dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nella costruzione di quella che il paese vuole essere la migliore partecipazione di sempre del Portogallo in una Coppa del Mondo».