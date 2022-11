Qatar 2022, Colasanto: «L’Argentina di Scaloni assomiglia all’Italia di Mancini di qualche anno fa»

Filippo Colasanto, agente FIFA, ha indicato nell’Argentina di Scaloni la favorita per Qatar 2022: somiglianza con l’Italia di Mancini

Intervenuto a TMW Radio, l’agente FIFA Filippo Colasanto ha dichiarato:

«L’apporto dei tifosi argentini è incredibile. Ho avuto la fortuna di vivere partite importanti lì e il giorno dei big match ho visto impiegati andare a lavoro con le maglie dei club. Per me è una delle favorite per il mondiale, perché se la condizione fisica dovesse reggere, la completezza dell’organico sarebbe di assoluto livello. Assomiglia all’Italia di qualche anno fa che poi ha vinto l’Europeo. Lì davanti c’è una quantità di rotazioni incredibile».