Pulisic, MVP di Venezia Milan: battuti i due compagni. Questo il podio

Pulisic è stato scelto come migliore in campo del match tra Venezia e Milan. Ecco chi sono i due uomini battuti dallo statunitense

Christian Pulisic autore del gol del vantaggio in Venezia-Milan, con il quale è salito in doppia cifra in Serie A, è stato scelto dai tifosi rossoneri come MVP del match andato in scena ieri alle ore 12:30 al Penzo.

Lo statunitense ha battuto Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, i quali hanno contribuito alle due reti con un assist.