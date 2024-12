Pulisic Milan, è pronto anche il suo rinnovo di contratto: la rivelazione

Pulisic Milan, è pronto anche il suo rinnovo di contratto dopo quelli già definiti di Maignan e Reijnders: la rivelazione sull’americano

Oltre a Maignan e Reijnders il mercato Milan è pronto a chiudere il rinnovo di contratto anche di Pulisic. A svelarlo via Twitter è Fabrizio Romano.

L’attuale contratto dell’americano arrivato nell’estate del 2023 dal Chelsea per 20 milioni, ora fermo ai box a causa dell’infortunio rimediato contro l’Atalanta, è in scadenza nel 2027 con opzione per il 2028.