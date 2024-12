Pulisic Milan, oggi gli esami strumentali: Fonseca pensa a questa mossa in Champions

Pulisic Milan, oggi gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio: Fonseca pensa a questa mossa in Champions

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Milan sta in apprensione per l’infortunio di Christian Pulisic. Il giocatore statunitense sarà sottoposto oggi agli esami strumentali per comprendere l’entità del guaio al polpaccio.

Intanto Paulo Fonseca studia la mossa tattica da effettuare contro la Stella Rossa in Champions League. Il prescelto per sostituire Pulisic sembra essere Tammy Abraham che potrebbe ritornare ad affiancare Alvaro Morata in attacco.