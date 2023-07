Pulisic Milan, giornata chiave per la chiusura dell’affare con il Chelsea: tutti gli aggiornamenti e le ultime

Quella di oggi, venerdì 7 luglio, potrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura dell’affare Pulisic da parte del Milan. I rossoneri nelle prossime ore avranno nuovi contatti diretti col Chelsea.

Il Diavolo è fiducioso di riuscire ad avere il via libera in 24/48 ore. L’americano, intanto, continua a chiedere personalmente ai Blues di essere liberato per provare una nuova esperienza. A riportarlo è Fabrizio Romano.