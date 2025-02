Pulisic Milan, accordo trovato per il contratto: le cifre del nuovo contratto

Pulisic Milan, calciatore e club avrebbero trovato un accordo per il prolungamento del contratto, cifre importanti

Christian Pulisic ed il Milan sono pronti ad andare avanti insieme per altri 4 anni e mezzo, lo statunitense sarebbe in procinto di firmare un contratto fino al 2029. Un colpaccio per i rossoneri che tengono così uno dei migliori in Serie A nel suo ruolo.

L’ex Chelsea percepirà 5 milioni di euro a stagione, una cifra importante, che tra gli ingaggi, pareggia quello di Rafael Leao.