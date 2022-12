A Eindhoven, amichevole tra PSV e Milan per concludere la sosta rossonera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A Eindhoven, PSV ed Milan si affrontano in amichevole nell’ultimo test per la squadra di Pioli prima della gara di campionato con la Salernitana.

Sintesi PSV Milan 2-0

1′ Inizia il match

1′ Occasione Psv – Errore di Kalulu che gioca male il pallone, Vertessen si presenta a tu per tu con Mirante ma si allunga troppo il pallone.

8′ Gol Til – Cross di Max dalla sinistra per il compagno che stacca tutto solo in area di rigore e porta in vantaggio i suoi.

13′ Milan che prova a reagire allo svantaggio, Psv molto ordinato

21′ Gol Madueke – Tiro dal limite dell’area sul palo di Mirante che si fa cogliere di sorpresa, non esente da colpe.

32′ Occasione Milan – Adli recupera palla, bravo Rebic ad approfittarne, il croato poi calcia dal limite. Conclusione fuori di poco.

34′ Tiro Rebic – Ripartenza Milan guidata da Saelemaekers, il belga serve il compagno che calcia dalla distanza. Tiro debole

42′ Prova a spingere il Milan a caccia del gol che riaprirebbe il match

Migliore in campo Milan

A conclusione del match

PSV Milan 2-0: risultato e marcatori

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Madueke, Vertessen, El Ghazi. All.: Van Nistelrooy. A disp. Hoever, Simons, De Jong, Gutierrez, Drommel, Waterman, Saibari, Mwene, Oppegard, Ledezma, Fofana

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Adli; Rebic. All.: Pioli. A disp. Tatarusanu, Nava, Foglio, Bozzolan, Thiaw, Diaz, Leao, Gabbia, Bakayoko, Vranckx, Mangiameli, Ballo Touré, Pobega

ARBITRO: Lindhout