PSG, ecco Ekitike: «Ho scelto col cuore». La punta piaceva anche al Milan

Ekitike si presenta ufficialmente al PSG. Le dichiarazioni dell’attaccante che piaceva anche al Milan ai canali ufficiali del club parigino

Ai canali ufficiali del PSG, Ekitike ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del club parigino.

LE PAROLE – «Sono veramente emozionato e orgoglioso di essere qui. Ho scelto col cuore perché sono francese e ho una parte della mia famiglia qui a Parigi. Sono convinto che questa sia la scelta giusta per me, non sento la pressione e so bene che cosa posso fare. Non vedo l’ora di scendere in campo e mostrare a tutti le mie qualità. So che ho tutte le carte in regola per giocare nel PSG».