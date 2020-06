Protocollo Covid-19: addio al fischietto per gli arbitri?

Spunta un’ipotesi che vorrebbe l’abbandono del fischietto da parte degli arbitri che sarebbe sostituito da un dispositivo elettronico

Se confermato, sarebbe un qualcosa di rivoluzionario; a causa dell’emergenza Covid-19, il fischietto potrebbe essere mandato in pensione. No non c’entrano niente le polemiche legate ad alcuni episodi dubbi del weekend di Serie A ma una proposta per bloccare le possibili fonti di contagio.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, un arbitro americano di basket ha posto il problema di come gli arbitri tocchino con le mani il pallone e poi quelle stesse mani le mettano sul fischietto che poi mettono in bocca. Da qui l’ipotesi del ‘fischietto elettronico’, una specie di torcia che, una volta premuto il pulsante, anziché illuminare, assorda con un fischio. A questo punto rimane da vedere se qualche federazione prenderà in considerazione l’eventualità.