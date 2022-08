Problemi di concorrenza nel Milan? La risposta di Pioli

Stefano Pioli ha parlato della folta concorrenza nella rosa del Milan: tutti devono sentirsi titolari e pronti a scendere in campo

Durante la conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha parlato così della folta concorrenza in casa Milan:

«La concorrenza deve fare bene, se vuoi giocare nel Milan. I giocatori mi devono mettere in difficoltà, già per domani le scelte non saranno facili. I cambi saranno molto importanti, soprattutto nel reparto offensivo. Origi sta meglio, Giroud e De Ketelaere anche. Possiamo cambiare caratteristiche rimanendo molto pericolosi per l’avversario».

