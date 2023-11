Probabili formazioni Ucraina Italia: le ultime sulle scelte di Spalletti in vista della sfida di stasera a Leverkusen

Questa sera l’Italia affronterà l’Ucraina in una sfida che mette in palio un posto per i prossimi campionati europei. Di seguito le possibili scelte di Spalletti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa.