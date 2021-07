Probabili formazioni Nizza Milan: un unico dubbio per Pioli

Probabili formazioni Nizza Milan: Pioli deve sciogliere il ballottaggio a destra tra Matteo Gabbia e Davide Calabria

Domani sera il Milan continuerà il suo ciclo di amichevoli in vista dell’inizio del campionato affrontando il Nizza all’Allianz Riviera. Stefano Pioli ha un unico dubbio di formazione, quello tra Calabria e Gabbia sulla corsia di destra. Per il resto, ci sarà l’esordio di Maignan in porta e quello di Olivier Giroud a gare in corso.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gabbia/Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Rafael Leao.