Probabili formazioni Milan Torino: Pioli tentato da questa soluzione. Le ultimissime verso la sfida di San Siro

Domani sera il Milan scenderà sul terreno di gioco di San Siro per sfidare il Torino. In vista della gara valevole per la seconda giornata, Pioli è fortemente propenso a confermare la formazione vista una settimana fa.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernadez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.