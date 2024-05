Probabili formazioni Milan Roma: l’ultimissima di Giroud, le scelte di Bonera

Domani alle ore 13 italiane Milan e Roma si affronteranno in amichevole. Le probabili formazioni e le scelte di Bonera

L’amichevole tra Roma e Milan andrà in scena domani, venerdì 31 maggio, all’Optus Stadium di Perth, in Australia, alle ore 13 (ora italiana). Ecco le probabili formazioni e le possibili scelte di Bonera per il match:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Okafor; Giroud.

ROMA (3-4-3): Svilar; N’Dicka, Smalling, Llorente; Karsdorp, Aouar, Bove, Angeliño; Dybala, Abraham, Baldanzi.