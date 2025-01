Probabili formazioni Milan Parma: Conceicao rivoluziona la difesa, ballottaggio in attacco

Condividi via email

Probabili formazioni Milan Parma: Conceicao lancia dal primo minuto Calabria e Pavlovic. Ballottaggio Morata-Abraham in avanti

Di seguito le probabili formazioni di Milan-Parma, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A in programma alle 12.30 a San Siro. Conceicao lancia Calabria e Pavlovic, ballottaggio Morata-Abraham in attacco.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. Allenatore: Conceicao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Tomori, Chukwueze, Jimenez, Terracciano, Musah, Zeroli, Omoregbe, Abraham, Camarda, Okafor, Jovic. Indisponibili: Emerson Royal, Thiaw, Florenzi, Loftus-Cheek. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fofana.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Djuric. Allenatore: Pecchia.

A disposizione: Moretta, Corvi, Lovik, Leoni, Trabucchi, Ondrejka, Estevez, Camara, Hainaut, Plicco, Cancellieri, Almqvist. Indisponibili: Balogh, Benedyczak, Bernabé, Bonny, Charpentier, Circati, Kowalski, Marcone, Osorio. Squalificati: nessuno. Diffidati: Delprato, Keita.