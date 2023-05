Probabili formazioni Milan Inter: il grande dubbio di Pioli. Leao o non Leao? In attesa di sapere i risultati del test, il tecnico ha scelto

In due situazioni differenze si ritrovano Pioli e Inzaghi per questo Euroderby. Il tecnico neroazzurro si affiderà alle certezze, avendo tutta la rosa a disposizione. Per Pioli il grande dubbio: ci sarà Rafael Leao? In caso di suo forfait, scenderà in campo per i rossoneri Saelemaekers, come intravisto contro la Lazio. Ecco le probabili formazioni, come riportato da La Gazzetta dello Sport:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Benancer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi