Probabili formazioni Lecce Milan: le possibili scelte di Pioli per la gara di oggi pomeriggio, valevole per la dodicesima giornata di Serie A

Oggi pomeriggio alle 15 il Milan andrà in scena al Via del Mare contro il Lecce in occasione del match valevole per la dodicesima giornata di campionato. Di seguito le possibili scelte di Pioli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.