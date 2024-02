Probabili formazioni Lazio Milan, Pioli cambia in difesa: Sarri recupera un big. Le ultime sulle possibili scelte

Come riportato da SkySport, Pioli potrebbe cambiare in difesa per il match in programma venerdì sera tra Lazio e Milan. In difesa dovrebbe tornare titolare Calabria ed è attualmente in vantaggio mentre a centrocampo Adli a discapito di Reijnders che non è al 100% per via della notte passata sveglio per la nascita del figlio. Sarri invece punterà su Zaccagni che tornerà titolare dopo 40 giorni. Resta il dubbio sulla presenza di Marusic, che è affaticato.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.