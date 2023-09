Probabili formazioni Cagliari Milan: Pioli sceglie il turnover. A riposo sia Leao sia Giroud, spazio a un attacco del tutto inedito

Il Milan è a Cagliari per sfidare la squadra di Ranieri nella sesta giornata di Serie A: i rossoneri iniziano la rincorsa all’Inter dopo il ko per 5-1 nel derby.

Per il turno infrasettimanale, Pioli cambia diversi interpreti. Conferma Sportiello in porta, così come Florenzi sulla fascia destra: Maignan e Calabria saranno di ritorno per la Lazio. Torna in campo Theo Hernandez, dopo lo stop contro il Verona. Centrocampo del tutto inedito per questa sfida: sarà Adli a sostituire Krunic, con Loftus Cheek e Reijnders al suo fianco. In attacco, riposeranno sia Leao sia Giroud. Dunque, Chukwueze sulla destra e Pulisic sulla sinistra assisteranno il centravanti Okafor. Ecco le probabili formazioni, come riportate da La Gazzetta dello Sport:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. All. Pioli