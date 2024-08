Probabili formazioni Barcellona Milan: NOVITÀ in attacco, Fonseca fa una doppia MOSSA a sorpresa. Le possibili SCELTE per l’amichevole

Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Barcellona in amichevole. Le probabili formazioni e le scelte di Fonseca

Il Milan di Paulo Fonseca si appresta a scendere in campo per l’amichevole di prestigio contro il Barcellona. Ecco le probabili scelte di formazione per la gara:

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Valle, Christensen, Martinez, Baldé; Casado, Bernal; Victor, Pablo Torre, Hernandez; Lewandowski. Allenatore: Flick.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Saelemaekers; Jovic. Allenatore: Fonseca.

BARCELLONA MILAN AMICHEVOLE LIVE