Probabile formazione Udinese per il Milan: le ultime sulle scelte di Sottil per il match di questa sera

Questa sera il Milan scende in campo per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro l’Udinese in un match chiave per la corsa Champions League. La probabile formazione di Sottil secondo la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico dei campani schiera il tandem Pereyra-Beto in avanti. Mediana abbottonata con Arslan, Walace e Lovric. Dalla panchina l’obiettivo di mercato rossonero Samardzic.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Udogie, Arslan, Walace, Lovric, Ehizibue; Pereyra; Beto. All. Sottil.