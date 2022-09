Probabile formazione Napoli: ballottaggio in attacco per Spalletti

Domenica sera il Napoli affronterà a San Siro il Milan. Ballottaggio in attacco per Spalletti con Politano e Raspadori favoriti

Secondo quanto riportato da Tuttosport l’assenza di Osimehn fa propendere per una scelta tra Raspadori e Simeone che si sono alternati nelle ultime due partite. In vantaggio sembra essere l’italiano che ha segnato due gol nelle ultime due partite. A destra invece sembra essere favorito Lozano su Politano, dopo che il messicano ha saltato la trasferta di Glasgow per una forma influenzale.