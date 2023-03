Probabile formazione Milan per l’Udinese: le scelte di Pioli

Probabile formazione Milan per l’Udinese: le ultime sulle scelte di Pioli per il match di questa sera. Niente turnover

Le ultime sulla probabile formazione del Milan per il match di questa sera contro l’Udinese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli schiererà la miglior formazione possibile. Niente turnover per il tecnico rossonero.

Formazione praticamente invariata rispetto alle ultime partite salvo il rientro della mediana formata da Bennacer e Tonali, con Krunic relegato in panchina. Leggero dubbio su Theo Hernandez, non al meglio nella giornata di ieri. In pre-allarme Ballo-Tourè. Ibrahimovic sostituisce lo squalificato Giroud.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers; Leao, Diaz; Ibrahimovic.