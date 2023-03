Probabile formazione Milan per la FIorentina: le ultime sulle scelte di Pioli per il match di questa sera. Chance per De Ketelaere

Le ultime sulla probabile formazione del Milan per il match di questa sera contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli. Salta il primo match senza indisponibili, visto il problema al ginocchio dell’ultim’ora per Brahim Diaz. Un infortunio che spalanca le porte per De Ketelaere. Per il belga grande occasione da titolare al Franchi.

Poco turnover nonostante l’incombente match contro il Tottenham in Champions. I rossoneri mantengono consolidata la loro linea difensiva. A centrocampo scalpita Bennacer, che però è in ballottaggio con Krunic. Rebic sostituisce lo squalificato Leao in attacco.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias; Rebic, De Ketelaere; Giroud.