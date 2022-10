Probabile formazione Milan per il Monza: le ultime sulle scelte di Pioli per il match di San Siro

Tra poche ore il Milan scende in campo a San Siro per l’undicesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro il Monza. La probabile formazione di Stefano Pioli secondo la Gazzetta dello Sport.

Diverse rotazioni per il tecnico rossonero, soprattutto in riferimento al fondamentale match di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Rafael Leao e Giroud partono dalla panchina, al loro posto Rebic e Giroud. Si rivede anche Messias nel tridente completato al centro da uno tra Brahim Diaz (favorito) e De Ketelaere. A centrocampo in dubbio Bennacer per qualche linea febbrile.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli.