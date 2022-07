Oggi il Milan scenderà in campo per una nuova amichevole: avversaria il Marsiglia. Giroud pronto a riprendersi il posto da titolare

Oggi il Milan scenderà in campo per una nuova amichevole: avversaria il Marsiglia. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Giroud è pronto a riprendersi il posto da titolare

Il bomber francese aveva saltato l’ultima amichevole austriaca contro il Wolfsberger per osservare un turno di riposo.