Prima il Bologna, poi l’Europa League: due partite per iniziare bene

La gara contro il Bologna nasconde diverse insidie. I rossoblu non saranno quelli che hanno incassato una goleada poche settimane fa a San Siro. Inoltre, il Bologna rievoca brutti ricordi all’esordio, come quando alla prima di campionato i rossoneri furono sconfitta di misura in casa nonostante un attacco formato contemporaneamente da Ronaldinho, Kakà e Shevechenko (al ritorno in rossonero). Pochi giorni dopo ci sarà la trappola Bodo Glimt, squadra norvegese poco conosciuta che potrebbe riservare brutte sorprese. Per questo Stefano Pioli non vuole abbassare la guardia…