Preliminari Champions League: vince lo Shakhtar di De Zerbi

Nell’andata delle finali del turno preliminare di Champions esultano Shakhtar Donetsk, Salisburgo e Sheriff Tiraspol

Lo Shakhtar Donetsk vince la gara di andata della finale del turno preliminare di Champions League. La formazione di Roberto De Zerbi batte a domicilio il Monaco grazie alla rete di Pedrinho al 19′ del primo tempo. Bene anche Salisburgo, che in casa sconfigge 2-1 i danesi del Brondby. Tracollo della Dinamo Zagabria, a cui ora serve un’impresa per qualificarsi: i croati cedono 3-0 in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol.

In Europa League, a Belgrado, poker della Stella Rossa senza subire reti contro i romeni del Cluj.