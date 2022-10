Preconvocati Croazia per il Mondiale: escluso Rebic

Rebic non andrà al Mondiale. Il ct Dalic non cambia idea ed esclude il rossonero dai preconvocati della Croazia per la competizione in Qatar. Presenti nella prima lista i vari Brozovic, Pasalic e Vlasic, oltre a Pongracic ed Erlic.

Here is #Croatia preliminary squad for the upcoming @FIFAWorldCup in Qatar – it includes 34 names! 🥁 #Family

🔜 Final squad to be presented on 9 November 🇭🇷#WorldCup #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/MR3lEbrzS7

— HNS (@HNS_CFF) October 31, 2022