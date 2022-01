ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Precedenti Venezia Milan: perché i rossoneri possono sorridere. Gli ultimi confronti premiano la squadra rossonera

Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 22 partite di Serie A TIM contro squadre neopromosse (0-2 v Spezia nel febbraio 2021), parziale in cui i rossoneri hanno registrato 16 successi (5N) e 13 clean sheet.

Il Venezia non ha vinto alcuna delle ultime 11 sfide di Serie A TIM contro squadre lombarde (2N, 9P): l’ultimo successo contro squadre di questa regione nella competizione risale al marzo 2000, proprio contro il Milan (1-0, grazie alla rete di Filippo Maniero).

Il Milan ha vinto la prima trasferta dell’anno solare in Serie A TIM in tutte le ultime quattro occasioni: in generale, l’ultima sconfitta di questo tipo risale al 2014, quando venne sconfitto dal neopromosso Sassuolo con il punteggio di 3-4.