Ponciroli: «Calcio italiano? O si fa qualcosa o il giochino si rompe»

Fabrizio Ponciroli parla così ai microfoni di Tuttomercatoweb della situazione del calcio italiano. Le sue dichiarazioni.

«Penso che il calcio sia a un bivio, a livello di istituzioni e di tifosi. O si fa un passo avanti o il giochino si rompe, altrimenti non se ne esce più. A me piacerebbe intervistare il tifoso daspato e chiedergli semplicemente perché. Se la Juventus dovesse perdere i 40 mila dello Stadium avrebbe comunque milioni e milioni di tifosi, anche con lo stadio vuoto avrà merchandising e pay tv per andare avanti. Lo stadio non è più fondamentale per le società. In questo momento c’è bisogno dell’aiuto della tecnologia, ci sono squadre e società che hanno la forza tecnologica per individuare i responsabili. I social ci stanno rovinando, ma in questo potrebbero aiutare ed è arrivato il momento di trovare le soluzioni per evitare che si possano ripetere episodi del genere».