Pochesci sicuro: «Alla Nazionale servono queste figure». Le parole dell’ex calciatore ed allenatore sulla situazione in Nazionale

Sandro Pochesci ha parlato ai microfoni di TMW della situazione in Nazionale con le dimissioni di Roberto Mancini. Ecco le parole dell’ex calciatore ed allenatore:

«C’è qualcosa di strano in questa situazione, perché pochi giorni fa erano state fatte tutte le scelte dello staff. In ogni caso è il momento della ricostruzione per la Nazionale, che dev’essere ricostruita con gente di calcio. Servono figure come Totti, Del Piero, Maldini e Baggio. Basta con la politica, serve passione, perché l’Italia intesa come squadra non è dei politici. Io rivoglio i miei simboli».