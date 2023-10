Pochesci sul Milan: «E’ più forte della squadra che ha vinto lo scudetto, ma…». Le parole del tecnico sulla formazione rossonera

Sandro Pochesci ha parlato ai microfoni di TMW del Milan. Ecco le parole del tecnico sulla rosa rossonera e su Pioli:

«E’ più forte di quel Milan che ha vinto lo Scudetto. L’unica cosa è che è una squadra molto giovane, che potrebbe avere alti e bassi e l’esperienza ce l’hai giocando tanto. Ma come rosa è più forte, deve essere bravo con chi non gioca a tenerlo sul pezzo, visto che con le rose ampie non c’è grande spazio per tutti. I cinque cambi hanno dato una grande mano e Pioli è bravo in questo, nel trovare spazio a tutti. Deve essere un’arma in più da sfruttare»