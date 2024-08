Pobega LASCIA il Milan? SUMMIT con l’agente: queste squadre sono interessate ULTIME

Pobega LASCIA il Milan? SUMMIT con l’agente: Bologna e altre squadre interessate. Le ULTIME sul centrocampista

Tra i calciatori in uscita dal mercato Milan c’è sicuramente Pobega. In queste ore, come riportato da Daniele Longo su X, ci sarebbe un summit tra l’agente del centrocampista e i rossoneri. Tra le squadre interessate c’è il Bologna ma anche altri club: i prossimi giorni saranno decisivi.

PAROLE – «Nel pomeriggio summit tra l’agente di Pobega e il Milan. Bologna alla finestra ma non solo».