Pobega Milan: potrebbe rimanere al Torino solo in un caso

Pobega per motivi sia sia tecnici che di liste, nonostante gli sforzi di Vagnati per trattenerlo è destinato a tornare al Milan.

Come riportato da Tuttosport potrebbe restare al Torino solo in caso il club rossonero decidesse di volerlo inserire come contropartita in un’eventuale operazione per Gleison Bremer nel caso in cui l’affare per l’obiettivo primario dei rossoneri per la difesa, Sven Botman, dovesse saltare.