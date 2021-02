Pobega, diritto di riscatto per lo Spezia ma al Milan farebbe comodo, come raccontato questa mattina da Tuttosport che così racconta

Pobega, diritto di riscatto per lo Spezia ma al Milan farebbe comodo, come raccontato questa mattina da Tuttosport che così racconta. Classe 1999 (la più prolifica degli ultimi anni in casa rossonera), il centrocampista dello Spezia cresciuto nel Milan si trova ora ad un bivio della propria strada, ovvero quello della conferma (improbabile) in Liguria, oppure quello che potrebbe riportare verso Milano, il quale lo accoglierebbe come prospetto futuro di grande importanza.

PRESTITO CON DIRITTO- Il quotidiano piemontese di questa mattina ne spiega la situazione, il giocatore è in prestito allo Spezia con diritto di riscatto e controriscatto. Negli ultimi tempi, il club ha accolto l’interesse di Leicester, Leeds ed Eintracht ma è con il Milan che bisognerà fare i contri, club detentore del cartellino che ora potrebbe voler indietro il giocatore, decisamente utile a Pioli e alla causa rossonera.