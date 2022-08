Pobega a MilanTV: «Lavorerò per togliermi delle soddisfazioni qui»

Tommaso Pobega ha rilasciato una lunga intervista a MilanTV dopo l’ufficializzazione del suo rinnovo fino al 2027

Tommaso Pobega esprime così i suoi pensieri dopo aver rinnovato il contratto con il Milan fino al 2027. Le sue dichiarazioni a MilanTV.

EMOZIONI – «Sono tante, ho voglia di fare bene e di allenarmi. Sono passati tanti anni da quando sono qua, ogni anno l’ho usato per crescere e migliorare, ora voglio togliermi delle soddisfazioni qua.»

PRESTITO AL TORINO – «L’anno scorso ho fatto tutta la preparazione e sono andato in panchina alla prima, ma forse mi serviva ancora un passaggio fuori per crescere. A Torino ho trovato un bell’ambiente e un bravo allenatore che mi ha dato fiducia. Ho fatto una stagione in cui mi sono consolidato.»

NAZIONALE – «È un onore andare e fare il meglio possibile. L’esordio con la Germania è stata un’emozione difficile da spiegare, la Nazionale è sempre la Nazionale. Ho degli obiettivi che voglio raggiungere anche con la maglia azzurra.»

TONALI – «Abbiamo un bel rapporto, ogni giorno ci alleniamo insieme, ci conosciamo già dall’anno scorso. È un piacere giocare con lui.»

GRUPPO – «Mi ha fatto un’impressione positiva. C’è voglia di lavorare, allenarsi e fare le cose nel modo giusto. Li ho visti cresciuti dall’anno scorso in termini di consapevolezza, ognuno ha aggiunto qualcosa al suo bagaglio.»

MAIGNAN – «È una persona che ero molto curioso di vedere, appena arrivato mi aveva fatto una bella impressione a livello tecnico ma soprattutto di carisma e presenza nello spogliatoio. Tutt’ora, adesso che sono tornato, l’ho rivisto.»

PIOLI – «Prima di andare in prestito l’anno scorso ne parlai con lui. Mi ha detto che era la scelta giusta, andavo in un ambiente in cui sarei potuto crescere. Ci teneva a dirmi di lavorare per tornare. Se lo ascolto e seguo le sue indicazioni posso migliorare ancora, ha dimostrato che è un ottimo allenatore. Avrò solo da imparare.»

OBIETTIVO – «Ogni anno è quello di crescere. Ogni anno si può migliorare sotto tutti i punti di vista. Come gruppo vogliamo toglierci delle soddisfazioni, io le mie le ho ben chiare ma per scaramanzia preferisco tenerle per me. Cercherò di lavorare per raggiungerle.»