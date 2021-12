Plusvalenze Milan: nessuna irregolarità dopo i controlli

La Guardia di Finanza irrompe nella sede dell’Inter per il caso plusvalenze, controlli anche per il Milan, ma nessuna irregolarità

Inter indagata dalla Procura di Milano per falso in bilancio. La Guardia di Finanza è entrata nella sede dei nerazzurri per ricevere la documentazione delle plusvalenze di calciatori relative alle stagioni dal 2017 al 2019.

A riferirlo è il Corriere della Sera che parla anche del Milan, ma sul quale, per il momento, non sarebbero emerse irregolarità.