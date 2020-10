Plizzari positivo al tampone per il Coronavirus, il comunicato della Reggina

Alessandro Plizzari, portiere di proprietà del Milan ora in prestito alla Reggina, è risultato positivo al Covid 19

Alessandro Plizzari, portiere di proprietà del Milan ora in prestito alla Reggina, è risultato positivo al Covid 19. Il portiere ha effettuato il tampone in giornata e ora si trova in isolamento in Islanda. Ecco il comunicato ufficiale della Reggina in merito all’accaduto:

«La Reggina 1914, informata dalla FIGC, comunica che il calciatore Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21 e presto sarà trasferito in totale sicurezza in una struttura in Italia».