Pistocchi ESALTA il Milan: «Se arriva Fofana, avrà un reparto di livello EUROPEO. Lo vedo in pole con questa squadra»

Pistocchi ESALTA il Milan: «Se arriva Fofana, avrà un reparto di livello EUROPEO. Li vedo in pole con questa squadra». Le dichiarazioni

Maurizio Pistocchi ha commentato su X quello che sarà il Milan nella prossima stagione, elogiando le mosse fatte dai rossoneri sul mercato.

PAROLE – «Sinora ha preso giocatori forti nel reparto arretrato, Emerson Royal e Pavlovic in ruoli dove aveva qualche carenza, a centrocampo riavrà Reijnders, Musah e Bennacer bravissimi nel gestire e rilanciare e se arriva anche Fofana ha un reparto di livello europeo; Pulisic dietro la prima punta garantisce gol e assist, Morata è uno dei pochi attaccanti che gioca con la squadra e per la squadra; con Jovic può formare una coppia che si completa alla perfezione. Se Leao trova continuità al suo-alto-livello, i rossoneri saranno una mina vagante sulla strada dello scudetto. Li vedo in poule con i cugini, per un super derby d’Italia».