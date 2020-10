Pirlo: «Non mi sorprende affatto il Milan in testa alla classifica»

Andrea Pirlo, attuale allenatore della Juventus, ha parlato anche del Milan in testa alla classifica

Andrea Pirlo, attuale allenatore della Juventus, ha parlato anche del Milan in testa alla classifica. Il mister bianconero non si è dichiarato sorpreso dei risultati del gruppo di Stefano Pioli. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai 1:

«Milan primo? Me lo aspettavo, per ora è giusto che sia in testa perché dall’anno scorso stanno giocando un ottimo calcio. Gattuso ha detto che ci teneva giocare a Torino? Lo aspettavamo, eravamo pronti per giocare ma è successo quello che è successo».