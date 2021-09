Pirlo, futuro in Premier League? L’indizio arriva da…Baronio. Ecco il messaggio del collaboratore dell’ex Milan

Futuro in Premier League per Andrea Pirlo? L’indizio può averlo dato Roberto Baronio, collaboratore dell’allenatore alla Juve. Attraverso le sue Instagram stories, ha pubblicato le immagini di pagine e libri in inglese, mostrando il suo studio per questa lingua straniera.

Ovviamente è solamente un siparietto social, con Pirlo che non ha ancora deciso il suo prossimo incarico dopo la fine della sua avventura alla Juventus.