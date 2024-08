Esonero Pirlo, la Sampdoria ha già deciso: l’ex Milan NON SARA’ più l’allenatore dei blucerchiati! Le NOVITA’

Esonero Pirlo, la Sampdoria ha già deciso: l’ex Milan non sarà più l’allenatore dei blucerchiati! Le NOVITA’ e il tecnico in pole per sostituirlo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, la Sampdoria ha esonerato Andrea Pirlo.

Il pessimo inizio di campionato, un solo punto ottenuto in tre gare, è costata la panchina all’ex Milan. Infatti, dopo ore di riflessione il club blucerchiato ha deciso di cambiare e in pole position per sostiuirlo c’è Andrea Sottil.