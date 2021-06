Pirlo ancora in Serie A: primi contatti con un club

Primo vero contatto con Andrea Pirlo per volere del presidente Massimo Ferrero: la prima scelta resta comunque D’Aversa

Il nome di Andrea Pirlo era entrato nella sfera di interesse della Sampdoria fin dall’addio alla Juventus, piccoli rumors non suffragati da veri sondaggi o contatti tra le parti.

La situazione è cambiata. La novità, come riporta Il Secolo XIX, è che ieri, per la prima volta, c’è stato il primo contatto telefonico per conto del presidente Massimo Ferrero. La prima scelta resta sempre Roberto D’Aversa, ma Pirlo si aggiunge agli allenatori presi in considerazione dalla Sampdoria.