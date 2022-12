Pioli: «Vi racconto in cosa sono migliorato, sullo scudetto…»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della sua maturazione come allenatore e dello scudetto vinto col club rossonero

Intervistato da Sport Mediaset, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Credo di essere migliorato in tante cose e tante situazioni, ma soprattutto nelle due/tre cose che ritengo essere le più importanti per il mio lavoro. E cioè le soluzioni tattiche diverse, il rapporto con i miei giocatori e forse anche una comunicazione verso l’esterno migliore di quello che potevo fare ad inizio carriera. Scudetto? Alle 2 di notte ci siamo fumati un sigarone sul balcone con tutti i tifosi milanisti che passavano con le bandiere, in qul momento ho capito davvero la grandezza di quello che avevamo fatto. Mi son sempre sentito protetto da mio padre, mi ha sempre seguito con una discrezione e positività tali che si sarebbe meritato di viverla insieme a noi quella bella soddisfazione».