Pioli, ultimo dubbio: ballottaggio tra Leao e Rebic a sinistra

Leao, il nuovo trequartista che ora mette in difficoltà Pioli alla luce di quanto visto nelle ultime due gare contro Bologna e Crotone. Un rigore procurato a Bologna ed un assist geniale contro il Crotone sono solo due degli esempi delle belle cose fatte da Leao nelle ultime due uscite, al posto di Calhanoglu. Non era facile sostituire il turco con la stessa capacità di andare al tiro e di creare occasioni, lui c’è riuscito con caratteristiche differenti, soprattutto dal punto di vista fisico.

FEELING CON IBRA- L’assist fornito ad Ibra in occasione del primo goal è l’esempio perfetto di cosa si debba fare in certe situazioni, un movimento da una parte istintivo, dall’altra studiato e probabilmente consigliato dal campione svedese. Insomma due prestazione da parte del portoghese che nonhanno fatto rimpiangere Calha e soprattutto che non hanno fatto ripensare ai tempi della fascia sinistra, i quali potrebbero tornare sabato contro lo spezia.

PIOLI IN DIFFICOLTÀ- Non solo la trequarti. Con Calhanoglu in mezzo, molto probabilmente Leao sarà spostato a sinistra ma anche in questo caso ci sarà da decidere se titolare oppure se concedere ancora spazio a Rebic, a segno sia a Bologna che due volte contro il Crotone. Il croato si è sbloccato e grazie ad Ibra pare aver superato i traumi relativi all’infortunio al braccio e poi al Covid, che ne hanno compromesso tutto il girone di andata. Oggi pomeriggio la rifinitura, poi Pioli scioglierà anche questo dubbio.