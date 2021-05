Pioli: «Tutti provano a trovare qualcosa per sorprendere gli avversari»

Intervenuto sul profilo Instagram di Harmont & Blaine, Stefano Pioli ha così parlato. Le sue parole in vista di Atalanta Milan

Intervenuto sul profilo Instagram di Harmont & Blaine, Stefano Pioli ha così parlato. Le sue parole in vista di Atalanta Milan:

«All’inizio ho sempre cercato di crescere, di studiare e di imparare. Lo stile Milan è eleganza, rispetto per le regole e degli altri. Poi all’interno di questo c’è la tua personalità e il tuo modo di fare e di essere. Il calcio è in continua evoluzione, si vive in maniera diversa rispetto al passato. Difficile dire cosa succederà in futuro, noi allenatori vogliamo proporre sempre qualcosa di nuovo. Chi anticipa i tempi arriva prima al successo. Tutti provano a trovare qualcosa per sorprendere gli avversari. Ora si gioca con grande intensità e il giocatore deve pensare sempre più velocemente. Bisogna provare ad allenare sempre più i giocatori sotto questo aspetto». Parole riguardanti “l’effetto sorpresa” che potrebbero indirettamente riferirsi al possibile utilizzo di Mario Mandzukic dal primo minuto contro l’Atalanta.