Pioli tira l’orecchio ai suoi: «Contro il Celtic ci siamo abbassati troppo»

Stefano Pioli è tornato a parlare in conferenza stampa anche della gara vinta giovedì in casa del Celtic per 3-1: ecco le sue parole

«Sono d’accordo sul fatto che il Milan si sia abbassato troppo sul 2-0, dobbiamo cercare di giocare il nostro calcio in qualsiasi momento e con qualsiasi risultato. Chiaro che dominare la gara non è sempre semplice ma è altrettanto vero che il terzo gol l’abbiamo siglato con un recupero palla alto con giocatori che stavano bene. Il mio momento? Questo momento non è mio ma del Milan. Sono ancora risultati parziali, non abbiamo ancora fatto niente».