Pioli sull’Inter: «Brozovic può darci problemi. A loro non toglierei nessuno»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano. Le sue dichiarazioni sull’Inter: «Brozovic è un giocatore da tenere in grande considerazione. Sa verticalizzare bene e in fase di interdizione può creare fastidi alla nostra transizione. Chi gli toglierei? Nessuno, mi punto sui miei giocatori»

